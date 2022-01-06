В США сегодня вспоминают штурм Капитолия

Ровно год назад сторонники Дональда Трампа попытались помешались подведению итогов президентских выборов.

С подробностями по материалам зарубежных изданий – Ринат Валиулин.

Как сообщил накануне министр юстиции Соединенных штатов, в ходе штурма здания Конгресса и после него были арестованы более семисот человек. При этом, отмечают эксперты, предварительные результаты расследования будут опубликованы лишь в середине этого года. По прошествии 12 месяцев со дня, когда толпа сторонников Трампа, не согласная с результатами подсчета голосов, пыталась захватить Капитолий, американская пресса почти единодушно называет эти события актом внутреннего терроризма и попыткой государственного переворота. Находившийся тогда внутри здания конгрессмен-демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу в своей статье на страницах Вашингтон пост рассказывает, что единство парламентариев от обеих партий во время штурма тут же сменилось прежними разногласиями после того, как Капитолий был освобожден. Кроу призвал депутатов верхней и нижней палат принять законопроекты, которые смогут защитить выборы от попыток пересмотреть их результаты в пользу авторитарных и преступных лидеров.

Дональд Трамп вновь заявил, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы. Сегодняшнюю пресс-конференцию он отменил, пообещав выступить на митинге в Аризоне 15 января.