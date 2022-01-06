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14:16, 06 января 2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии для оценки ущерба от протестов в стране

Согласно распоряжению главы государства, необходимо в кратчайшие сроки восстановить административные здания, социальные объекты и жилые дома в Алма-Ате и других регионах Казахстана. Кроме того, надо стабилизировать работу коммунальных служб и общественного транспорта. Помощь окажут и пострадавшему малому и среднему бизнесу.

Согласно данным МВД Казахстана, погибли уже 13 сотрудников силового ведомства. Двоих обнаружили с отсеченной головой, утверждает гостелеканал «Хабар 24». Также погибли 8 протестующих. Всего же, по данным Министерства здравоохранения, в ходе протестов пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, а более 60 находятся в реанимации.

По данным местных телеканалов, сейчас в Актау протестующие начали уходить с центральной площади, также освобождены здания администраций Джамбульской области и Семипалатинска.

Как сообщают очевидцы, в республике почти повсеместно не работает интернет, закрыты сетевые магазины, а также не работают банкоматы. Открытыми пока остаются небольшие торговые точки, где принимают только оплату наличными.


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