В центре Москвы задержаны пикетчики, поддержавшие протесты в Казахстане

Это сообщает «Медиазона*» со ссылкой на «ОВД-Инфо*». Десять пикетчиков задержаны у посольства Казахстана в Москве. Как утверждается, среди задержанных есть журналистка и восьмидесятилетняя женщина, какое правонарушение им вменяется — пока неясно.
2022-01-06T13:50:50+03:00
2022-01-06T13:50:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:50, 06 января 2022
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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