В центре Москвы задержаны пикетчики, поддержавшие протесты в Казахстане

Это сообщает «Медиазона*» со ссылкой на «ОВД-Инфо*». Десять пикетчиков задержаны у посольства Казахстана в Москве. Как утверждается, среди задержанных есть журналистка и восьмидесятилетняя женщина, какое правонарушение им вменяется — пока неясно.

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