Казахстанский оппозиционер Аблязов уверен, что мародерство в Алма-Ате организовано самой властью

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов уверен, что мародерство в Алма-Ате организовано самой властью. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это делает сама власть. Это механизм применения титушек. Когда авторитарная власть защищаясь от протестантов, берет криминальные элементы, нападает на мирных граждан, организовывает поджоги. Затем власть говорит, что некие хулиганствующие элементы обкурились, напились, пошли разбивать», — сказал он.

М.Аблязов назвал имя криминального авторитета, которого считает исполнителем всех погромов и нападений на людей.

«Это имя должно стать нарицательным — Дикий Арман. Это криминальный элемент, который использовался против оппозиции еще в 2005 году. Он организовывал нападения громил, избивали людей. Эти молодчики появились сразу же в Алма-Ате, как только появились поджоги. Его еще никто не видел, а все сказали, что это Дикий Арман. Через некоторое время Дикий Арман появился на площади со своими молодчиками и соцсетях показывал разные знаки, типа виват, и говорил о том, что якобы он едет на площадь для переговоров с властью. Какой-то бандит говорит о переговорах? А параллельно идут грабежи магазинов, избиения людей, они открыто двигаются и никто их не задерживает. Это все организовано властью», — заявил он.