Казахстанский оппозиционер Аблязов считает, что в случае вмешательства России политическая борьба увеличится

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов считает, что в случае вмешательства России в дела Казахстана политическая борьба только увеличится. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Чем больше Путин будет вмешиваться в наши дела, тем больше граждан будет вовлекаться в политическую борьбу, и тем быстрее мы получим тот самый суверенитет, который не понравится Путину. Для России выгодно, чтобы сосед был сильный и суверенный, который не будет вмешиваться в дела других государств. (:) Чем больше таких действий, как с Украиной, Путин будет делать против Казахстана, тем быстрее он получит ситуацию как с Украиной», — сказал он.