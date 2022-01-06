Казахстанский оппозиционер Аблязов: Казахский протест не может иметь лидера

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов считает, что у протестов в Казахстане не может иметь лидера. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», в стране давно подавлена вся оппозиция. «Лидер в стране появляется не в один день. (:) В жестких авторитарных странах и диктаторских появление лидера невозможно. Как только он скажет слово, его сразу арестовывают — это Казахстан», — сказал он.

По словам М.Аблязова, нынешний президент страны Токаев является лишь «говорящей головой», а не человеком, принимающим решения.

«Токаев — мебель. Его Назарбаев поставил вместо себя. Это механизм удерживания кресла такой же, который применил Путин с Медведевым. В Казахстане это стало понятно сразу. Более того, здесь сразу было видно, на всех серьезных встречах появлялся Назарбаев, а сбоку шел Токаев — паж сопровождающий. Вся страна знает, что он ничего не решает, все ключевые распоряжения дает Назарбаев. Есть исполнители. (:) Нынешний президент Токаев — это просто говорящая голова», — отметил политик.

И даже решение Токаева занять место главы Совбеза, по словам М.Аблязова, не является окончательным решением.

«В конституции Казахстана четко написано, что Назарбаев является пожизненным главой Совета безопасности. Вечером ушел, а утром сказал — я тут подумал, я возвращаюсь обратно. Такие процессы возможны в бандитских государствах, где нет понятий закона, там работают понятия и сила. В этом смысле у Назарбаева в руках сила, ресурсы, он контролирует все», — отметил он.