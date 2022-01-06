Первый случай штамма коронавируса омикрон выявлен в Пермском крае

Этот вариант ковида был подтвержден у гражданина, который прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву, — сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Утверждается, что заболевание проходило в легкой форме, лица, с которыми он мог контактировать, были обследованы Их результаты на ковид оказались отрицательными.

Отметим, что власти России пока не предоставлял обновленных данных по статистике инфицированных омикроном в стране.

