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12:36, 06 января 2022

Первый случай штамма коронавируса омикрон выявлен в Пермском крае

Этот вариант ковида был подтвержден у гражданина, который прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву, — сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Утверждается, что заболевание проходило в легкой форме, лица, с которыми он мог контактировать, были обследованы Их результаты на ковид оказались отрицательными.
Отметим, что власти России пока не предоставлял обновленных данных по статистике инфицированных омикроном в стране.



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