В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый замглавы Минздрава республики Ажар Гиният. По её словам, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации. Её цитирует государственный телеканал «Хабар-24».