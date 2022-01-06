В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый замглавы Минздрава республики Ажар Гиният. По её словам, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации. Её цитирует государственный телеканал «Хабар-24».
2022-01-06T10:52:34+03:00
2022-01-06T10:57:17+03:00
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10:52, 06 января 2022
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