Силовые структуры Алма-Аты объявили о проведении в городе антитеррористической операции.

Очевидцы сообщают о перестрелках в разных частях города. Жителей Алма-Аты по громкоговорителям призывают покинуть улицы. Наиболее напряженная обстановка в районе, где расположены административные здания. Полиция Алма-Аты заявила, что несколько десятков человек были убиты при попытке штурма госучреждений.

Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана. По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева в страну будут направлены миротворцы ОДКБ.

Акции протеста начались в Казахстане 2-го января из-за двукратного повышения цен на газ. На этом фоне было отправлено в отставку правительство, однако протесты все равно продолжились, но уже с политическим требованиями

