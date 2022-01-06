Секретариат: Передовые подразделения Коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане

Передовые подразделения Коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане, — сообщает секретариат организации. В ее заявлении говорится, что основными задачами миротворцев будет охрана государственных и военных объектов, а также в целом содействие властям в стабилизации обстановки.

В состав сил, направленных в Казахстан, вошли российские десантники. О каком количестве военнослужащих идет речь, пока не уточняется.

О помощи стран ОДКБ попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Организации договора о коллективной безопасности согласились с тем, что существует угроза национальной безопасности и суверенитета Казахстана.

