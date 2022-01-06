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10:08, 06 января 2022

Рубль дешевеет на фоне событий в Казахстане

Доллар к этому часу торгуется на отметке в 77 рубля 2 копейки. Последний раз такие данные были в апреле прошлого года. Что касается евро, его курс составляет 87 рублей 8 копеек, приблизительно так же обстояли дела в августе. По мнению экспертов, опрошенные интернет-изданием Газета.ру, доллар может вырасти до 80 рублей, если Москва будет вынуждена оказывать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ.

При этом российский рынок акций демонстрирует снижение. Так, из-за возросшей геополитической напряженности на фоне кризиса в Казахстане, индекс Мосбиржи в утреннюю сессию за минуту торгов упал более чем на 3%. Ценные бумаги подешевели еще больше: в некоторых случаях падение составило почти 5%. Лидируют в откате «Сбербанк», «Татнефть», АФК «Система», «Интер РАО», «Русал» и «Газпром».

Снижается и стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже. Сейчас за баррель дают почти 80 долларов, что более чем на 1% ниже показателей прошлый суток.


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