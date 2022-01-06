Президент Казахстана назначил нового главу Агентства по планированию и реформам

Им стал Асет Иргалиев, который раннее возглавлял министерство национальной экономики.

Указ опубликован на сайте главы государства. От должности председателя агентства освобождается управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.