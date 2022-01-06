Работа всех финансовых организаций в Казахстане приостановлена пока только на 6 января
Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство