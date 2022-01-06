Япония выразила протест КНДР из-за ракетного запуска

Он был заявлен по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине, сообщили в кабинете министров страны.

Как передало Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР в ночь на среду провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. По данным Минобороны Японии, ракета упала в Японское море.

До этого Северная Корея проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.