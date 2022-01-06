ОДКБ отправляет Коллективные миротворческие силы в Казахстан

Решение принято в связи с обращением президента страны и ввиду угрозы национальной безопасности республики, заявил председатель Совета коллективной безопасности и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что миротворческие силы отправляются в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Напомним, в ОДКБ помимо Казахстана и Армении входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Накануне президент Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо своего предшественника, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чьего ухода из политики требуют участники протестов.