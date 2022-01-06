Z Архив новостей новости
5 13 6 2132
05:48, 06 января 2022

ОДКБ отправляет Коллективные миротворческие силы в Казахстан

Решение принято в связи с обращением президента страны и ввиду угрозы национальной безопасности республики, заявил председатель Совета коллективной безопасности и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что миротворческие силы отправляются в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Напомним, в ОДКБ помимо Казахстана и Армении входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Накануне президент Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо своего предшественника, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чьего ухода из политики требуют участники протестов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я считаю, что такие организации должны быть Изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно. Сегодня остались без работы талантливые люди. И это накануне Нового года…

5 258 6 44706 30.12
Новости

«База»: Россия готовится к отправке военных в Казахстан Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом приведен в боевую готовность…

5 79 6 17490
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Про мемориал Где находится точка невозврата, — бог весть. Но то, что Россия блуждает сейчас где-то неподалеку от нее, кажется мне довольно очевидным…

5 240 6 58579 30.12
Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 241 6 25707 02.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пока бокал с шампанским скорее наполовину полон В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей…

5 35 6 6302 31.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия и США. Попытка реконструировать логику Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива?..

5 44 6 9330 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Семейное новогоднее фото Попросил Юлю, Дашу и Захара сделать новогоднее фото, а меня потом взять с похожей фотографии и аккуратненько вставить. Типа мы вместе тусим…

5 265 6 59298 31.12
Блоги

+ Новогоднее обращение президента России 06:32 Новогоднее обращение президента России Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в сложных условиях косвенно. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией…

5 127 6 29276 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова про британское вмешательство во внутренние дела России Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье…

5 71 6 16439 02.01
Блоги

МИД РФ: О ситуации в Республике Казахстан Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты…

5 25 6 5877 05.01
Блоги

+ В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка Тело ребенка полицейские обнаружили в одном из общежитий города. Местные жители пришли к зданию, чтобы устроить самосуд над подозреваемыми…

5 56 6 13331 05.01
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Все в порядке, живем дальше Я очень благодарен вам за поддержку — поверьте, я очень ее чувствую — и буду продолжать говорить и писать то, что считаю нужным. А там посмотрим…

5 262 6 64649 31.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Ничего об Украине без Украины» Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции, посвящённая Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже — заявил кабмин ФРГ 3 января…

5 66 6 16200 03.01
Блоги

+ Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 02:39 Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан…

5 39 6 10570 05.01
8читать ;смотреть
Блоги

«Ядерная война никогда не должна быть развязана» Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений…

5 86 6 24923 03.01
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Нет войне Думаю, что не одинок в желании сказать как можно громче: нет. Я не верю, что России кто-то угрожает извне. Я не хочу, чтобы войска моей армии стягивались к границе братской Украины…

5 55 6 17975 31.12

Популярное за неделю

Новости

В казахстанском городе Актобе открыли огонь по протестующим Люди кричат и пытаются отбежать.

5 90 6 62098
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Двумя этими техническими достижениями — строительством машины времени с помощью швабр и добычи эликсира вечности из печени Навального — и занималось Российское государство весь год…

5 41 6 76585 01.01
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3593582
«Литовские судебные процессы»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4409 02.01
Блоги

Валерий Соловей политолог

Как события в Казахстане могут повлиять на российскую политику Украина остается основным внешнеполитическим направлением. Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом…

5 207 6 228251 05.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Короче, 2021 год был омерзительным, но 2022-й будет еще хуже…

5 62 6 79694 03.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9377360
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5129061

Сегодня в эфире