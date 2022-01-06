Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне продолжающихся протестов в Казахстане

Об этом сообщает Bloomberg.
Казахстан производит порядка 40% мировых поставок минерала. Ранее сообщалось, что на фоне беспорядков акции «Казатомпром» упали на Лондонской фондовой бирже почти на 9%. Компания занимается добычей природного урана.
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Об этом сообщает Bloomberg.
Казахстан производит порядка 40% мировых поставок минерала. Ранее сообщалось, что на фоне беспорядков акции «Казатомпром» упали на Лондонской фондовой бирже почти на 9%. Компания занимается добычей природного урана.