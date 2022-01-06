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03:55, 06 января 2022

Депутат Султан Хамзаев: В России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц

Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме в эфире телеканала «360».

«Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц», — заявил Хамзаев.
Парламентарий также сообщил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее осужденного за сексуального насилие, освободили по УДО.

Напомним, четвертого января пятилетнюю девочку во время прогулки похитили двое мужчин. В результате поисков силовики задержали подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию.


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