«База»: Россия готовится к отправке военных в Казахстан

Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом приведен в боевую готовность, — сообщает телеграм-канал «База». Оттуда же собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее президент Казахстана попросил Организацию договора о коллективной безопасности помочь с подавлением протестов. После этого премьер Армении Никол Пашинян, который в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил о решении послать миротворческие силы в Республику на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.