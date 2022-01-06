Калашников: Разрешение российского парламента для направления контингента ОДКБ в Казахстан не нужно

Для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности, заявил агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, миротворцы будут в основном обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры.