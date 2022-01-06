Полеты из международного аэропорта Алматы в ближайшие часы вряд ли возобновят

Подробная информация будет утром, сообщила пресс-служба воздушной гавани. «Сегодня вряд ли, с утра будет яснее», — сказала агентству «Интерфакс-Казахстан» руководитель пресс-службы международного аэропорта Алматы Найля Жабагина.



Сейчас аэропорт закрыт, рейсы отменены. Ожидающие вылета люди находятся на улице, передают очевидцы. Тем временем,

как следует из онлайн-табло аэропорта Нур-Султана, ближайшие рейсы в Алматы, Стамбул, Москву, Актобе отменены.