Пашинян сообщил о решении направить силы ОДКБ в Казахстан

Полный текст сообщения президента Армении: «В связи с обращением Президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Ранее президент Казахстана обратился к членам ОДКБ с этой просьбой.