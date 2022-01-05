Суд в США отказался отпустить под залог российского бизнесмена Владислава Клюшина

Американские следователи обвиняют его в хищении конфиденциальной информации для использования в ходе торгов на рынке. Судья Мариан Боулер согласилась с доводами следователей, что россиянин может скрыться. Сам Клюшин сказал, что отвергает обвинения. Его задержали в Швейцарии по запросу Вашингтона. Компания Клюшина известна в том числе как поставщик систем мониторинга публикаций в интернете для Кремля.

