Администрация Алма-Аты предупредила о начале антитеррористической операции в городе

Кроме того, власти говорят, что освободили аэропорт от ворвавшейся туда толпы. В свою очередь очевидцы, которых приводит агентство РИА Новости, говорят, что ворвавшиеся в здание воздушной гавани люди сами ушли оттуда. Агентство ТАСС передает, что с улиц города исчезли патрули силовиков. Люди, которые там находятся, жгут пожарные машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.