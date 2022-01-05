Администрация Алма-Аты предупредила о начале антитеррористической операции в городе

Кроме того, власти говорят, что освободили аэропорт от ворвавшейся туда толпы. В свою очередь очевидцы, которых приводит агентство РИА Новости, говорят, что ворвавшиеся в здание воздушной гавани люди сами ушли оттуда. Агентство ТАСС передает, что с улиц города исчезли патрули силовиков. Люди, которые там находятся, жгут пожарные машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.
2022-01-05T22:57:23+03:00
2022-01-05T22:57:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:57, 05 января 2022
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