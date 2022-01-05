В сети появились кадры результата мародерства в аэропорте Алма-Аты. Погромщиков в первую очередь интересовали банкоматы. Власти Алма-Аты объявили, что аэропорт очистили от протестующих, в городе началась Спецоперация, сообщает Интерфакс. Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.
Погромщиков аэропорта в Алма-Аты интересовали банкоматы (видео)
В сети появились кадры результата мародерства в аэропорте Алма-Аты. Погромщиков в первую очередь интересовали банкоматы. Власти Алма-Аты объявили, что аэропорт очистили от протестующих, в городе началась Спецоперация, сообщает Интерфакс. Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.