Погромщиков аэропорта в Алма-Аты интересовали банкоматы (видео)

В сети появились кадры результата мародерства в аэропорте Алма-Аты. Погромщиков в первую очередь интересовали банкоматы. Власти Алма-Аты объявили, что аэропорт очистили от протестующих, в городе началась Спецоперация, сообщает Интерфакс. Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о захвате «террористическими бандами» аэропорта и пяти самолетов, в числе которых были и иностранные.