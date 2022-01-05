Токаев заявил, что «террористические банды», орудующие в Казахстане, прошли серьезную подготовку зарубежом

«Террористические банды», участвующие в акциях протеста в Казахстане прошли серьезную подготовку зарубежом, считает Глава Казахстана Токаев. Также он отметил, что нападение «банд» на страну следует рассматривать как акт агрессии. «Террористами» уже захвачены крупные объекты, в том числе самолеты, заявил Глава Казахстана.