Токаев заявил, что «террористические банды», орудующие в Казахстане, прошли серьезную подготовку зарубежом

«Террористические банды», участвующие в акциях протеста в Казахстане прошли серьезную подготовку зарубежом, считает Глава Казахстана Токаев. Также он отметил, что нападение «банд» на страну следует рассматривать как акт агрессии. «Террористами» уже захвачены крупные объекты, в том числе самолеты, заявил Глава Казахстана.
2022-01-05T21:57:05+03:00
2022-01-05T21:57:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:57, 05 января 2022
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