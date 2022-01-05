Токаев обратился к партнерам по ОДКБ для оказания помощи в подавлении протестов

Он назвал ситуацию «террористической угрозой», и что она является подрывом целостности государства. В телеобращении Токаев заявил, что «данные террористические банды являются по сути дела международными их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы».