Токаев обратился к партнерам по ОДКБ для оказания помощи в подавлении протестов

Он назвал ситуацию «террористической угрозой», и что она является подрывом целостности государства. В телеобращении Токаев заявил, что «данные террористические банды являются по сути дела международными их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы».
2022-01-05T21:51:27+03:00
2022-01-05T22:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:51, 05 января 2022
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