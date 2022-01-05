Константин Затулин: России не следует вмешиваться, чтобы не настроить против себя жителей Казахстана

Он также считает, что движущей силой протеста являются молодые люди из окраин, которые «живут в интернете». В эфире «Эха Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что для таких протестующих Казахстан — самая пострадавшая республика времен СССР, что является «совершеннейшей неправдой».