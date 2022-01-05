Акции «Аэрофлота» снизились более чем на 2,21% на фоне протестов в Казахстане и отмене вечернего рейса из Москвы в Нур-Султан 5 января. На 20:45 мск. стоимость акций составляет 61,90 руб. Об этом сообщает ТАСС.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. За пару дней волнения вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Чимкенте и Кызылорде (юг),

Караганде (северо-восток) и Нур-Султане.