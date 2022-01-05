Бывший космонавт Казахстана призвал членов ОДКБ помочь с военной силой

Бывший космонавт Казахстана Токтар Аубакиров призвал членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) помочь с военной силой. Об этом он заявил на гостелеканале «Хабар», сообщает @bazabazon. Токтар Аубакиров акцентировал, что войска должны ввести все страны, а не одна. В организацию входят: Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Мы члены ОДКБ… Тогда пусть войдут войска ОДКБ и помогут нам. Алматы — самый цветущий город, наша гордость, культурный город… Разрушили магазины, молодых наших курсантов раздели в этом холоде… Надо звать из большого объединения», — цитирует Токтара Аубакирова телеграм-канал «BAZA».