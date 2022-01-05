Частный самолет из Казахстана, который направлялся в Киргизию, сменил маршрут

Не долетев до аэропорта Бишкека, он направился в сторону России, — сообщают РИА Новости. Причина разворота неизвестна. Ранее в аэропорту киргизской столицы сказали, что за сегодняшний день у них не совершали посадку частные самолеты из Казахстана. В свою очередь, местная пресса утверждала, что в республику мог улететь частный лайнер дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с членами его семьи на борту. Сегодня преемник Назарбаева, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что он займет пост председателя Совета безопасности Казахстана. Ранее эту структуру больше 30 лет возглавлял Назарбаев.