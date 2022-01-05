Растет число стран, которые отменяют полеты пассажирской авиации в Казахстан

О приостановке авиасообщения уже рассказали в министерстве транспорта Белоруссии. Там добавили, что рейсы в аэропорты Казахстана будут осуществляться только с разрешения представителей ведомства. Также отложены авиарейсы в республику из Грузии, Кувейта, Азербайджана. «Аэрофлот» отменил два сегодняшних рейса – в Алма-Ату и Нур-Султан. В самом Казахстане прекратили работу алма-атинский аэропорт, который захватили протестующие. Также не работает воздушная гавань города Актау на юго-западе страны.