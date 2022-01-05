Z Архив новостей новости
5 4 6 3881
20:04, 05 января 2022

Курс доллара вырос выше 76 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,88% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 76,0275 руб. К 20:03 мск курс доллара находился на уровне 76,11 руб. Курс евро рос на 1,47%, до 86,23 руб.

Аналитики предсказывают, что в среднем курс американской валюты будет держаться на отметке в 75,5 рубля в течении года, сообщает «Прайм». «В начале года ключевую динамику пары доллар-рубль будет задавать развитие геополитической ситуации и новостей, связанных с омикрон-штаммом.», — заявил экономист Егор Жильников.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 241 6 25020 02.01
Новости

Режим ЧП введён на всей территории Казахстана Протестующие штурмуют административные объекты…

5 49 6 5387
Новости

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин Сенатор Джабаров: Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров…

5 57 6 7376
Блоги

Денис Проценко: Пусть 2022 год принесёт нам победу над пандемией Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты – всё больше наших сограждан делают правильный выбор в пользу вакцинации…

5 51 6 7506 30.12
Новости

Протестующие ворвались в здание акимата Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери Они вооружены щитами, арматурами и палками.

5 87 6 13411
Новости

У Посольства Казахстана в Москве задержали активиста Антона Мальгаждарова Мужчина поддерживает протестующих с плакатом в руках

5 34 6 5338
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я считаю, что такие организации должны быть Изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно. Сегодня остались без работы талантливые люди. И это накануне Нового года…

5 283 6 44578 30.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пока бокал с шампанским скорее наполовину полон В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей…

5 35 6 6283 31.12
Новости

фото: Vladimir Tretyakov/AP/ТАСС Протестующие прорвали оцепление на улицах в Алма-Аты и идут дальше в сторону центра Митингующие собираются с улиц Толе би и Байтурсынова.

5 71 6 13491
Новости

Источники в МИД Казахстана: Назарбаев готов покинуть страну Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики…

5 113 6 22527
Новости

В центре Алма-Аты слышны выстрелы, силы правопорядка спешно покинули площадь возле акимата Об этом сообщают РИА Новости.

5 102 6 20656
Блоги

+ Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 02:39 Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан…

5 38 6 8150 16:08
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка Тело ребенка полицейские обнаружили в одном из общежитий города. Местные жители пришли к зданию, чтобы устроить самосуд над подозреваемыми…

5 50 6 10674 10:26
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия и США. Попытка реконструировать логику Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива?..

5 44 6 9300 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Семейное новогоднее фото Попросил Юлю, Дашу и Захара сделать новогоднее фото, а меня потом взять с похожей фотографии и аккуратненько вставить. Типа мы вместе тусим…

5 265 6 59231 31.12
Новости

Президент Казахстана заявил, что у заговорщиков был тщательный план действий Касым-Жомарт Токаев считает, что протестующие мотивированы финансово…

5 86 6 18938

Популярное за неделю

Новости

В казахстанском городе Актобе открыли огонь по протестующим Люди кричат и пытаются отбежать.

5 132 6 55648
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они предполагают, что если бы ГУЛАГ сожрал не жалкие 20 миллионов, а 100 миллионов, то СССР, вероятно, уцелел. Просто в 50-е не надо было останавливаться и расслабляться. Немножечко не хватило трупов…

5 65 6 86001 29.12
#слушать 51:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3593582
«Литовские судебные процессы»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4285 02.01
Блоги

Валерий Соловей политолог

Как события в Казахстане могут повлиять на российскую политику Украина остается основным внешнеполитическим направлением. Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом…

5 185 6 180345 09:54
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Короче, 2021 год был омерзительным, но 2022-й будет еще хуже…

5 62 6 78201 03.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9377225
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5128840

Сегодня в эфире