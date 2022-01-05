Курс доллара вырос выше 76 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,88% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 76,0275 руб. К 20:03 мск курс доллара находился на уровне 76,11 руб. Курс евро рос на 1,47%, до 86,23 руб. Аналитики предсказывают, что в среднем курс американской валюты будет держаться на отметке в 75,5 рубля в течении года, сообщает «Прайм». «В начале года ключевую динамику пары доллар-рубль будет задавать развитие геополитической ситуации и новостей, связанных с омикрон-штаммом.», — заявил экономист Егор Жильников.