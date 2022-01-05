Евросоюз призывает к урегулированию кризиса в Казахстане

Предлагается решение конфликта в стране мирным диалогом, об этом сообщают РИА Новости. Раннее сенатор Косачев, отвечая на вопрос о вмешательстве Москвы в конфликт с Казахстаном сообщил, что волнения — внутреннее дело республики. Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сможет справиться с внутренними конфликтами самостоятельно.