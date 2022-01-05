Предлагается решение конфликта в стране мирным диалогом, об этом сообщают РИА Новости. Раннее сенатор Косачев, отвечая на вопрос о вмешательстве Москвы в конфликт с Казахстаном сообщил, что волнения — внутреннее дело республики.
Евросоюз призывает к урегулированию кризиса в Казахстане
Предлагается решение конфликта в стране мирным диалогом, об этом сообщают РИА Новости. Раннее сенатор Косачев, отвечая на вопрос о вмешательстве Москвы в конфликт с Казахстаном сообщил, что волнения — внутреннее дело республики.