У Посольства Казахстана в Москве задержали активиста Антона Мальгаждарова

2022-01-05T17:36:09+03:00
2022-01-05T17:36:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Мужчина поддерживает протестующих с плакатом в руках. На нём написано «Шал Кет», что переводится как «Дед, уходи». «ОВД-Инфо»* сообщает, что Мальгаждарова увезли в ОВД Басманного района. Отметим, начавшиеся в Казахстане волнения из-за повышения цен на сжиженный газ на данный момент охватили практически всю республику. Митингующие скандируют лозунг «Шал, кет!» при требовании смесить прежнее правительство Казахстана.
* — власти РФ считают иноагентами