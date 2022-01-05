У Посольства Казахстана в Москве задержали активиста Антона Мальгаждарова

Мужчина поддерживает протестующих с плакатом в руках. На нём написано «Шал Кет», что переводится как «Дед, уходи». «ОВД-Инфо»* сообщает, что Мальгаждарова увезли в ОВД Басманного района. Отметим, начавшиеся в Казахстане волнения из-за повышения цен на сжиженный газ на данный момент охватили практически всю республику. Митингующие скандируют лозунг «Шал, кет!» при требовании смесить прежнее правительство Казахстана. * — власти РФ считают иноагентами