Президент Казахстана заявил, что у заговорщиков был тщательный план действий

Касым-Жомарт Токаев считает, что протестующие мотивированы финансово. По его мнению, обращает внимание высокая организованность «хулиганствующих элементов». Об этом глава республики заявил в обращении к населению по телеканалу «24 ХАБАР». Также Токаев в ближайшее время выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана.

По поводу пострадавших военных в результате обезвреживания протестующих Президент заявил, что над ними издеваются толпы бандитов и водят их голыми по улице.

Источник видео: ТК «Дождь*» (власти РФ считают иноагентом)

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.