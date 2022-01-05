Казахстанский телеканал КТК отменил все эфиры после разгрома их офиса протестующими

Комментарии сотрудника телеканала: «Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала».

Кроме этого, митингующие, вооруженные дубинками, ворвались в корреспондентский пункт телеканала «Мир24». Они требовали выхода в прямой эфир. Захвачены также офисы Sputnik Казахстан в зданиях на площади Республики. Митингующие около часа удерживали корреспондента издания в Алма-Ате.