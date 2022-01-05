В казахстанских городах Актау и Павлодаре силовики перешли на сторону протестующих, – ORDA

2022-01-05T14:06:39+03:00 2022-01-05T14:10:45+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962920-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Силовики вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, передает телеграм-канал ORDA. Mash сообщает, что в городе Павлодаре та же ситуация: полиция не стала задерживать протестующих.

Митинги идут в Казахстане уже три дня на фоне повышения цен на сжиженный газ. Сегодня утром в связи с этим президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и ввел комендантский час и режим ЧС в некоторые регионы страны, в том числе в Алматинской области и столице Нур-Султане.