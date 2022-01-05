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14:06,
05 января 2022
В казахстанских городах Актау и Павлодаре силовики перешли на сторону протестующих, – ORDA
Силовики вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, передает телеграм-канал ORDA. Mash сообщает, что в городе Павлодаре та же ситуация: полиция не стала задерживать протестующих.
Митинги идут в Казахстане уже три дня на фоне повышения цен на сжиженный газ. Сегодня утром в связи с этим президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и ввел комендантский час и режим ЧС в некоторые регионы страны, в том числе в Алматинской области и столице Нур-Султане.