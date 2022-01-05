Диснейленд в Гонконге временно закрывается из-за ковида, – Reuters

Парк аттракционов будет закрыт до 20 января из-за возросшего количества заболеваний в городе. Власти опасаются пятой волны коронавируса, «Диснейленд» собирались закрыть 6 января в соответствии с графиком. О том, что парк не будет принимать посетителей, сообщила сама компания.