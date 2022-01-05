Диснейленд в Гонконге временно закрывается из-за ковида, – Reuters

Парк аттракционов будет закрыт до 20 января из-за возросшего количества заболеваний в городе. Власти опасаются пятой волны коронавируса, «Диснейленд» собирались закрыть 6 января в соответствии с графиком. О том, что парк не будет принимать посетителей, сообщила сама компания.
2022-01-05T14:00:11+03:00
2022-01-05T15:04:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2962918-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3595412.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:00, 05 января 2022
Загрузка комментариев...