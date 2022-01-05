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13:36, 05 января 2022

В Алма-Ате продолжает гореть мэрия города

Рядом с ней стоит много людей, протестующие выкидывают вещи через разбитые окна здания.
Три дня подряд не стихают митинги, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Демонстранты отнимают оружие у силовиков, в том числе бронетехнику. Против них в Актобе используют водометы. Многотысячные митинги проходят по всей стране.


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