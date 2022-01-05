В Алма-Ате продолжает гореть мэрия города

2022-01-05T13:36:00+03:00 2022-01-05T13:37:35+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962908-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Рядом с ней стоит много людей, протестующие выкидывают вещи через разбитые окна здания.

Три дня подряд не стихают митинги, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Демонстранты отнимают оружие у силовиков, в том числе бронетехнику. Против них в Актобе используют водометы. Многотысячные митинги проходят по всей стране.