Турция внимательно следит за происходящим в Казахстане – МИД страны

В заявлении министерства иностранных дел Турции говорится, что правительство внимательно следит за акциями протеста в Казахстане, а также верит в мирный исход и преодолении возникшего кризиса. «Мы доверяем здравому смыслу казахстанцев и надеемся на нормализацию ситуации в ближайшее время», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
2022-01-05T13:27:27+03:00
2022-01-05T13:27:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:27, 05 января 2022
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