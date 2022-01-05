Турция внимательно следит за происходящим в Казахстане – МИД страны

В заявлении министерства иностранных дел Турции говорится, что правительство внимательно следит за акциями протеста в Казахстане, а также верит в мирный исход и преодолении возникшего кризиса. «Мы доверяем здравому смыслу казахстанцев и надеемся на нормализацию ситуации в ближайшее время», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.