В столице Казахстана введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января

Это указ президента Касым-Жомарта Токаева, теперь к другим областям Казахстана присоединился и город Нур-Султан. Ранее режим чрезвычайного положения был объявлен в трех регионах республики, в том числе в Алматинской области. Причиной такого решения стали многочисленные митинги по всей стране и попытки захвата административных зданий. Во время действия режима ЧП в столице будет ограничен въезд и выезд, запрещены собрания, у физлиц изымут оружие.
2022-01-05T13:14:30+03:00
2022-01-05T13:20:39+03:00
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13:14, 05 января 2022
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