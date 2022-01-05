В столице Казахстана введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января

Это указ президента Касым-Жомарта Токаева, теперь к другим областям Казахстана присоединился и город Нур-Султан. Ранее режим чрезвычайного положения был объявлен в трех регионах республики, в том числе в Алматинской области. Причиной такого решения стали многочисленные митинги по всей стране и попытки захвата административных зданий. Во время действия режима ЧП в столице будет ограничен въезд и выезд, запрещены собрания, у физлиц изымут оружие.