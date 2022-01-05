Международные регуляторы признают российские вакцины от ковида в этом году – глава РАН

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в 2022 году, как ожидается, будут признаны международными регуляторами. Он также отметил, что иностранные компании, видящие в российских препаратах конкурентов, лоббируют свои интересы.
2022-01-05T13:08:46+03:00
2022-01-05T13:12:31+03:00
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13:08, 05 января 2022
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