В результате противоправных действий в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи

Пострадавших доставили в стационары города, среди них два водителя и три медработника. По информации Управления здравоохранения Алма-Аты, протестующие перекрывают движение каретам скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты окна. В сообщении отмечается, что демонстранты препятствуют госпитализации детей в больницы.