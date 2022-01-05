В результате противоправных действий в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи

Пострадавших доставили в стационары города, среди них два водителя и три медработника. По информации Управления здравоохранения Алма-Аты, протестующие перекрывают движение каретам скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты окна. В сообщении отмечается, что демонстранты препятствуют госпитализации детей в больницы.
2022-01-05T12:56:44+03:00
2022-01-05T13:07:51+03:00
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12:56, 05 января 2022
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