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12:52, 05 января 2022

Мининформации Казахстана предупредило СМИ об ответственности за соблюдение законов

В ведомстве напомнили, что условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушение законодательства.
Стихийные митинги проходят в республике уже третий день подряд, есть много пострадавших среди силовиков. На данный момент протестующие прорвались в здание администрации Алма-Аты, оно горит с нескольких сторон.


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