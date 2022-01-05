Мининформации Казахстана предупредило СМИ об ответственности за соблюдение законов

2022-01-05T12:52:32+03:00 2022-01-05T12:52:32+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962890-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В ведомстве напомнили, что условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушение законодательства.

Стихийные митинги проходят в республике уже третий день подряд, есть много пострадавших среди силовиков. На данный момент протестующие прорвались в здание администрации Алма-Аты, оно горит с нескольких сторон.