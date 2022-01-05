2022-01-05T12:52:32+03:00
2022-01-05T12:52:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:52,
05 января 2022
Мининформации Казахстана предупредило СМИ об ответственности за соблюдение законов
В ведомстве напомнили, что условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушение законодательства.
Стихийные митинги проходят в республике уже третий день подряд, есть много пострадавших среди силовиков. На данный момент протестующие прорвались в здание администрации Алма-Аты, оно горит с нескольких сторон.