В центре Алма-Аты слышны выстрелы, силы правопорядка спешно покинули площадь возле акимата

2022-01-05T12:27:40+03:00
2022-01-05T13:13:06+03:00
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UPD: Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, – журнал «Власть»
Штурм здания администрации в Алма-Ате длится несколько часов, возник пожар на первом этаже, есть раненые среди полицейских.
Протестующие отбирают у силовиков оружие и используют против них.
Также демонстранты ворваиась в здание областного администрации в Актобе. Митинги также проходят у зданий администраций в Костанае, Петропавловске, Павлодаре, – передает Интерфакс.