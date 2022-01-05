В центре Алма-Аты слышны выстрелы, силы правопорядка спешно покинули площадь возле акимата

: Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, – журнал «Власть»

Штурм здания администрации в Алма-Ате длится несколько часов, возник пожар на первом этаже, есть раненые среди полицейских.

Протестующие отбирают у силовиков оружие и используют против них.

Также демонстранты ворваиась в здание областного администрации в Актобе. Митинги также проходят у зданий администраций в Костанае, Петропавловске, Павлодаре, – передает Интерфакс.