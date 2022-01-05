Протестующие ворвались в здание акимата Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери

Демонстранты вооружены щитами, арматурами, палками и светошумовыми гранатами. Ранее их пытались разогнать также с помощью светошумовых гранат. Другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента, передает «Спутник Казахстан». В здании выбиты окна и двери, внутри силовики держат оборону.
2022-01-05T11:56:11+03:00
2022-01-05T11:56:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:56, 05 января 2022
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