Протестующие ворвались в здание акимата Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери

Демонстранты вооружены щитами, арматурами, палками и светошумовыми гранатами. Ранее их пытались разогнать также с помощью светошумовых гранат. Другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента, передает «Спутник Казахстан». В здании выбиты окна и двери, внутри силовики держат оборону.