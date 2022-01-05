Рабочие на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз собрались на митинг протеста

2022-01-05T11:32:28+03:00 2022-01-05T11:32:28+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962866-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Волнения на западе Казахстана не прекращаются. Рабочие не вышли на работу и проводят мирный митинг. С протестующими идут переговоры. В компании «Тенгизшевройл» сообщили, что обстановка такая же, как и вчера, и люди те же.

Одновременно с этим сообщается, что протесты идут на предприятиях «Казахмыс» и «АрселорМиттал Темиртау».