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11:32,
05 января 2022
Рабочие на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз собрались на митинг протеста
Волнения на западе Казахстана не прекращаются. Рабочие не вышли на работу и проводят мирный митинг. С протестующими идут переговоры. В компании «Тенгизшевройл» сообщили, что обстановка такая же, как и вчера, и люди те же.
Одновременно с этим сообщается, что протесты идут на предприятиях «Казахмыс» и «АрселорМиттал Темиртау».