Сенатор Джабаров: Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера

Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров По мнению сенатора Казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране, — передает Интерфакс.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения

протестующих с силовиками.