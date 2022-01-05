Митрополит и муфтий Казахстана призвали жителей к единству и благоразумию

Это заявление митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы сделано на фоне масштабных протестов, проходящих по всей стране. В совместном обращении священнослужителей к демонстрантам говорится, что междоусобная брань порождает угрозу разрушения политического устройства и развала экономики.