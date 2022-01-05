Митрополит и муфтий Казахстана призвали жителей к единству и благоразумию

Это заявление митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы сделано на фоне масштабных протестов, проходящих по всей стране. В совместном обращении священнослужителей к демонстрантам говорится, что междоусобная брань порождает угрозу разрушения политического устройства и развала экономики.
2022-01-05T11:28:02+03:00
2022-01-05T11:28:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:28, 05 января 2022
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