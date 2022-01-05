Володин предложил отправлять педофилов-рецидивистов пожизненно на рудники

Спикер Вячеслав Володин написал об этом в своем телеграм-канале. По его словам, «преступники должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях – на северных территориях, рудниках». Он пообещал сделать все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят в январе. Так спикер прокомментировал происшествие, случившееся в Костроме — пятилетнюю девочку нашли мертвой, подозреваемые задержаны и признались в преступлении.